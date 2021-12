„Krásné Vánoce, štěstí a veselí,“ přeje zpěvák Tomáš Klus v posledním předvánočním vysílání Týdne v kultuře divákům České televize – a byl by rád, kdyby nás vánoční nálada, mír a soucit neopouštěly ani po zbytek následujícího roku. A co by si přál k Vánocům on sám? Na to odpovídá ve svém písňovém přání… a jisté je, že to souvisí se štědrovečerním stolem.