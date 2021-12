Betlémské světlo opět dorazilo do Česka. Skauti si pro něj ale kvůli pandemii covidu ani tentokrát nejeli do Vídně. Ráno jej převzali od svých rakouských kolegů na hranicích u Břeclavi. Tradice betlémského světla, které putuje Evropou, se zrodila v roce 1986 v Rakousku. V Česku se o jeho šíření starají skauti a skautky už víc než třicet let.