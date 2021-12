Prezident odmítá jmenovat ministra zahraničí. Jeho názor na ústavní článek 68 se v čase výrazně změnil

Prezident Miloš Zeman svůj názor na jmenování ministra v čase výrazně změnil. V červenci 1998, krátce předtím, než se stal premiérem, prohlásil, že prezident nemá do složení vlády co mluvit. Většina ústavních právníků oslovených ČT se shoduje, že prezident člena vlády na návrh premiéra jmenovat musí. V ústavě to formuluje zmíněný článek 68. Zní: „Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.“