Až šestnáct procent rozlohy stávající chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko by se mělo stát novým národním parkem. Plán Ministerstva životního prostředí podporuje i Středočeský kraj, na jehož území by tento nový národní park měl být. Některé obce, kterých by se to týkalo, však mají obavy. Chtějí vědět, co přesně pro ně přísnější ochrana přírody a krajiny bude znamenat.