Čert a Mikuláš by neměli děti děsit. Je to jen forma napětí, míní psycholog

Čert a Mikuláš tradičně dorazí 5. prosince do mnoha českých rodin. Rodiče vědí, že by se děti neměly strašit, přesto hodně z nich neodolá. „Když někdo chodí jako čert, měl by k dětem přistupovat jako k vlastním a být k nim laskavý,“ říká v rozhovoru psycholog Jeroným Klimeš. Varuje před tím, aby byly děti vystavené intenzivnímu strachu, protože může mít negativní dopad i v dospělém životě. „U těchto tradic jde hlavně o to, aby měl jejich strach jen formu napětí,“ dodal.