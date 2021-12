Cestovatelé Zikmund s Hanzelkou dvakrát objeli celý svět. Stačily jim k tomu sériově vyráběné Tatry

Zemřel legendární český cestovatel Miroslav Zikmund. S Jiřím Hanzelkou podnikl dvě cesty kolem světa, které díky rozhlasovým reportážím sledovaly miliony Čechoslováků. Na konci 40. let projeli s dnes už legendární Tatrou 87 Evropu, Afriku i Jižní Ameriku. O 12 let později pak ve druhé výpravě vyrazili v Tatře 807 na Balkán, Blízký východ i do Sovětského svazu.