Přečerpávací elektrárna ve Štěchovicích je po rekonstrukci. S rozvojem obnovitelných zdrojů by její význam mohl růst

Přečerpávací elektrárna ve Štěchovicích byla opravena, energetici obnovili během ročních prací opotřebované součásti, včetně turbíny. Počítají, že s dalším rozvojem obnovitelných zdrojů význam této elektrárny pro stabilizaci sítě poroste. Za sedmdesát let provozu elektrárna vyrobila dost elektřiny pro všechny české domácnosti na celý rok. Hlavní plus je ale v tom, že může prakticky okamžitě začít dodávat do sítě.