Poslední rozloučení s Kamilou Moučkovou

Rok po její smrti se lidé budou moci rozloučit s Kamilou Moučkovou, rozhlasovou hlasatelkou a první televizní moderátorskou zpráv v Československu. Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa se Moučková podílela na televizním vysílání o invazi až do vypnutí vysílačů, i když na ni mířily samopaly sovětských vojáků. Moučková po upálení Jana Palacha v lednu 1969 podporovala studentské protesty a musela kvůli tomu z televize odejít. Byla jednou z prvních signatářek Charty 77 a podílela se na jejím šíření. Do pádu komunistického režimu pracovala jako kantýnská či prodavačka. Po roce 1989 byla rehabilitována, pracovala v České televizi a v rádiu Svobodná Evropa. Zemřela loni v listopadu ve věku 92 let.