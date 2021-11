V noci na pátek polské síly překazily dva násilné pokusy překonat hranice s Běloruskem. Několik set Iráčanů už se vrátilo repatriačním letem do vlasti. Někteří pokus o průnik do Evropy nepřežili. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko v rozhovoru pro britskou BBC připustil, že jeho lidé pomáhali migrantům v cestě do Polska. Popřel ale, že by je pozval.