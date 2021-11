Film Zátopek představili v britské metropoli, a to v rámci 25. ročníku kulturního festivalu Made in Prague, který pořádá České centrum v Londýně. Životopisný film o nejlepším českém atletovi Emilu Zátopkovi je zároveň i českým zástupcem v boji o to, jestli se dostane do užších nominací na nejlepší zahraniční film na Oscarech. V Karlových Varech letos získal diváckou cenu.