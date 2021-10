Navzdory změnám vášeň pro kriket v Afghánistánu přetrvává. Dodává optimismus i těm nejchudším

Afghánistán slaví první mezinárodní triumf od převzetí moci Talibanem. A to v nečekané oblasti –⁠ sportu. Jeho národní tým porazil v kriketu na hlavu Skotsko. Ve sportu, který je oblíbený snad ve všech vrstvách afghánské společnosti, se zemi povedlo sklidit úspěch na světovém poháru ve Spojených arabských emirátech. Za předchozí vlády Talibanu byl tento populární sport dokonce jediný povolený. Jak to ale dál bude s dalšími sporty, a především jak to bude dál s ženami, které se jim věnují, zatím islamistické hnutí neoznámilo.