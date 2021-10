Hradlový most přes řeku Vydru nedaleko Modravy je od 18. října uzavřený. Čeká ho kompletní oprava. Ta byla odložená z léta kvůli nedostatku stavebního materiálu. Most leží na hlavní turistické trase z Modravy do Srní. Návštěvníci Šumavy tak musí po náhradních stezkách.