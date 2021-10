Pět let neposkytla zpěvačka Adele médiím rozhovor a nevydala nové album. O půlnoci ze čtvrtka na pátek prolomila ticho singlem Easy On Me. Píseň do pátečního večera nasbírala skoro 30 milionů zhlédnutí a potvrdila, že na její mezzosoprán čekaly zástupy fanoušků po celém světě.