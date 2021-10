Blue Origin má za sebou další úspěšný let do vesmíru. Cestu absolvoval i kapitán Kirk

Na palubě rakety New Shepard od společnosti Blue Origin amerického miliardáře Jeffa Bezose se do kosmu podívali další „turisté“. Mezi nimi byl i devadesátiletý herec William Shatner, a stal se tak vůbec nejstarším člověkem, který kdy dosáhl hranice vesmíru. Své místo na palubě herec dostal hlavně za svou legendární roli v oblíbeném sci-fi seriálu Star Trek, ve kterém čtyři desítky let hrál neohroženého kapitána Kirka, velitele vesmírné lodi Enterprise.