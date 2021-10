Kvůli těžbě dřeva po letních bouřkách Správa Národního parku Šumava znovu prodloužila uzavírky některých cest kolem Stožce. Turistické trasy už ale měly být otevřené před několika měsíci. Výletníci se proto často do oblíbených oblastí vůbec nedostanou, nebo musí jít ze sousedního Bavorska. Odvoz dřeva by měl trvat do konce listopadu.