Už za týden se otevřou volební místnosti, přípravy na úřadech vrcholí

Většina členů volebních komisí už absolvovala školení, na úřadech vrcholí přípravy. V pátek také naposled mohli zájemci písemně požádat o voličský průkaz. Možnost zajít si pro něj na přepážku v místě bydliště mají až do středy. Hlasovací lístky by voliči měli najít ve schránkách nejpozději v úterý. I letos můžou hlasovat taky lidi v karanténě nebo izolaci. Umožňuje to zákon přijatý v létě. Dva dny před volbami se pro ně otevře na osmdesát speciálních míst, kde budou moci odevzdat lístek přímo z auta.