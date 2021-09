Záchranáři častěji zasahují v odlehlých místech. Jde o ferratové cesty, ale i úrazy na elektrokolech

Letos přibývá zásahů armádní Letecké záchranné služby. Zatímco v posledních letech startoval její vrtulník na západě Čech do špatně přístupného terénu maximálně pětkrát do roka, letos měli armádní letečtí záchranáři takový počet zásahů jen za letní prázdniny. Je to dáno trendem ve společnosti, kdy spousta lidí se pohybuje díky rekreačním činnostem v odlehlých místech. Jde třeba o ferratové cesty, časté jsou ale i úrazy na elektrokolech.