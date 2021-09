0smdesát let od tragických měsíců našeho národa. Reinhard Heydrich a jeho protektorátní mise. A příběh jedné jeho oběti za všechny.

Koncem září 1941 nastoupil do protektorátu jako nový zastupující protektor Reinhard Heydrich, jeden z nejvýše postavených důstojníků celé nacistické hierarchie. Jeho úkolem bylo především udržet Protektorát Čechy a Morava jako klidné a hospodářsky výkonné zázemí Třetí říše. Zlikvidovat rozmáhající se odboj i jakékoliv sabotáže. A také přinutit Čechy a Moravany k větší kolaboraci s nacismem a připravit prostor pro pozdější úplnou germanizaci našeho území. Po svém příjezdu do Prahy vyhlásil „civilní výjimečný stav“, známější pod pojmem první stanné právo, který mu umožnil okamžitě začít popravovat české odbojáře. Takřka čtyři měsíce ovládaly zemi mimořádné soudy. Po osmdesáti letech zůstává otázkou, jestli zvolené drastické prostředky byly vůbec účelné a jestli se Heydrichovi vytyčených cílů podařilo alespoň dočasně dosáhnout? Každopádně třeba na příkladu popraveného brněnského odbojáře, náčelníka Orla, lékaře a atleta Vojtěcha Jílka je zřejmé, že náš národ připravil o lidi, kteří tu později chyběli – a to nejen v dalších letech války.