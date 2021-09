Pěstounka s obrnou se stará o holčičku s Downovým syndromem. Vyjednávání s úřady trvalo dva roky

Děti v ústavech a dětských centrech, které trpí nějakým handicapem, mají mnohem menší šanci, že se dostanou do pěstounské péče a budou žít v normální rodině. Desetileté Editě s Downovým syndromem se to ale povedlo. Spolu s pěstounkou Michaelou Skokanovou, která je sama po obrně na vozíku, teď tvoří nerozlučnou dvojku. Samotný proces o svěření Edity do její péče byl ale komplikovaný. Úřady nechtěly uvěřit, že je Skokanová se svým vlastním handicapem schopna se o dítě s postižením dobře postarat.