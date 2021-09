Angela Merkelová platí za rozvážnou političku, která si pečlivě střeží své soukromí. V roli německé kancléřky strávila úctyhodných 5786 dní. Prvních 35 let svého života přitom prožila ve východoněmecké diktatuře. Její otec, evangelický pastor, do NDR emigroval ze západního Německa. Díky studiu fyziky si Angela Merkelová vypracovala vřelý vztah i k Praze a České republice. V době doktorandského studia tam v polovině 80. let strávila půl roku na stáži.