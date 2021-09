Začíná sezona moštování a pálení ovoce, díky dobré úrodě hlavně jablek. Majitelé moštáren ale upozorňují, že lidé často přivážejí plody, které jsou nahnilé nebo špinavé. Takové kusy by do lisů vůbec jít neměly. Sklizeň jednotlivých jablečných odrůd potrvá ještě několik týdnů. Zpracovatelé tak očekávají, že mošt budou vyrábět zhruba do začátku listopadu.