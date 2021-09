Utekli před Boko Haram a teď pomáhají vrátit do regionu zeleň. Nigerijští běženci v Kamerunu sází stromy

Zhruba 360 tisíc sazenic vysadili nigerijští migranti a kamerunské komunity na více než sto hektarech půdy, která se nachází u uprchlického tábora Minawao na severu Kamerunu. Snaha je součástí ambiciózního projektu takzvané Velké zelené zdi, který má za cíl vracet zeleň do oblasti Sahelu. Jednat by se mělo o tisíce čtverečních kilometrů plochy. Na 70 tisíc běženců v táboře Minawao uprchlo do Kamerunu z Nigérie, kde působí teroristická organizace Boko Haram.