Dvě stě padesát let starý zvon se vrátil do zvonice kostela Nanebevzetí Panny Marie. V obci Šilheřovice, kde se kostel nachází, historickou akvizici získali z Německa, kam ho za druhé světové války odvezli nacisté. Tam měl být původně roztaven, k čemuž ale nakonec nedošlo a zamířil do kostela v Kolíně nad Rýnem.