Volební lídři z Olomouckého kraje o očkování dětí proti covidu v předvolební debatě ČT24

Očkování menších dětí proti covidu-19 je podle politiků hlavně věcí rodičů, kteří by také měli zohlednit, co jim doporučí pediatr. Část lídrů kandidátek z Olomouckého kraje by však byla pro to, aby očkování dětí nebylo masové a vakcínu dostaly hlavně ty děti, které by mohl covid-19 vážně ohrozit. Hosty debaty krajských lídrů byli Radim Fiala (SPD), Ladislav Hynek (ČSSD), Marian Jurečka (SPOLU), Tomáš Müller (PirátiSTAN), Ladislav Okleštěk (ANO), Ludvík Šulda (KSČM) a Václav Vévoda (PŘÍSAHA). Debatu moderoval Jakub Železný.