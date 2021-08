Až do roku 2028, tedy ještě sedm let, by měla trvat přeměna věznice v Uherském Hradišti. V padesátých letech v ní komunisti věznili stovky odpůrců režimu, třicet lidí popravili nebo umučili. Než vznikne Národní památník obětí totality, bude historii věznice připomínat speciální virtuální expozice.