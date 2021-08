Posledních pár dnů sice Česko opět zažívá slunné léto s teplotami nad pětadvacet stupňů, obecně ale patří letošní prázdniny mezi ty chladnější a deštivější a poznat je to na polích. Na jižní Moravě by v těchto dnech žně mířily do finále, většina obilných lánů ale v Česku místo toho zůstává neposečená. Mohou za to především vydatné srážky, které sklizeň komplikují.