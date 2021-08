Český Krumlov spoléhá na tuzemské turisty. Kvůli nižšímu počtu návštěvníků ze zahraničí městu unikají miliony korun. Je to vidět i v ulicích. Tam třeba ubylo pouličních umělců - i oni přijížděli z ciziny. Má to ale i světlou stránku, mnohem víc příležitostí teď dostávají místní hudebníci. Pomáhají tamním podnikatelům život do města vrátit.