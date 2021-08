Restaurátoři se pustili do oprav starých varhan v kostele ve Křtinách

Poutnímu kostelu ve Křtinách na Blanensku, který je vrcholným dílem Jana Blažeje Santiniho, chybí zvuk tamních historických varhan už od roku 2011. Na obnově zhruba 260 let starého nástroje teď pracují restaurátoři, kteří většinu píšťal musí kompletně vyčistit, neboť jsou zanesené stoletým prachem a výkaly netopýrů. Celá rekonstrukce by měla vyjít na necelých 10 milionů korun a hotová by měla být v roce 2023.