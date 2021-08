Požár severně od Atén zachvátil průmyslovou zónu. Oheň v místě způsobil exploze

Tisíce lidí musely prchnout do bezpečí poté, co se opět rozhořel lesní požár asi 20 kilometrů severně od Atén. Plameny, které měli hasiči ve čtvrtek ráno pod kontrolou, rozfoukal silný západní vítr a k jejich síle přispěly i teploty přesahující 40 stupňů Celsia, uvedly v pátek agentury AP, DPA a Reuters. Největší problém je momentálně v Afidnes, kde oheň pronikl do průmyslové zóny. Hasiči s živlem bojovali také v nedaleké prodejně automobilů, kde došlo k řadě výbuchů.