Tramvaje v San Francisku slaví velký návrat po koronavirové pauze. Ve městě jezdí už téměř 150 let

S historickými tramvajemi v San Francisku to jde dokopce zkopce - jakoby kopírovaly terén města. Od března 2020 stály kvůli koronavirové pandemii v depu. Teprve v těchto dnech vyjíždějí zpátky do ulic. K radosti obyvatel města i návštěvníků. V San Francisku jezdí už skoro 150 let a jsou chráněnou památkou. Delší výpadek měly naposledy v 80. letech při rekonstrukci kolejí.