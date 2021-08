Lední medvědice z berlínské zoo Hertha a Tonja dostaly do výběhu díky finančním darům fanoušků speciální umělou kru, která má co nejvěrněji simulovat jejich přirozené prostředí a zároveň jim poskytnout předmět na hraní. Ledová kra byla vyrobena na zakázku a podle výrobce by měla hladce odolat ostrým drápům a nemalé síle těchto šelem.