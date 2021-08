Další rozvolnění restrikcí. Na hromadné akce může více lidí, limity se už týkají jen neočkovaných

Na začátek srpna přichystala vláda další vlnu rozvolňování epidemických restrikcí. Týká se hlavně navýšení počtu lidí na hromadných akcích, stejně tak v klubech, muzeích, zoologických zahradách či galeriích. Limit počtu návštěvníků se nově vztahuje pouze na neočkované jedince. Změny přišly také v pravidlech cestování z rizikových zemí. Nově děti od 6 do 12 let nemusí mít pro překročení hranice platný PCR test. Stačí jej absolvovat až po příjezdu do České republiky.