Chorvatsko slaví dokončení klíčové stavby. Skoro dva a půl kilometru dlouhý most propojil pobřeží s poloostrovem Pelješac. Doteď se na něj ze Záhřebu dalo autem dostat jen přes koridor Bosny a Hercegoviny. Osm let po vstupu země do Evropské unie pokryly unijní fondy tři čtvrtiny nákladů. Stavbu provedla čínská státní firma.