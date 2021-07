Daniel Stach přiblížil, jak pracuje tělo a mysl sportovního střelce. Pomáhá i instinkt dávných lovců

V historický český úspěch se proměnilo finále olympijského trapu v Tokiu. Z toho si reprezentanti Jiří Lipták a David Kostelecký udělali v podstatě mistrovství republiky. O zlatu pro prvně jmenovaného rozhodl až rozstřel. Střelci při závodech využívají i to, co lidem dala evoluce - zkušenosti lovců. To říká profesor František Vyskočil z fyziologického ústavu Akademie věd. Jenže s instinkty musejí správně pracovat.