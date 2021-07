Splavnost Labe od Pardubic do Hamburku. Nová mezistátní dohoda má pomoci lodní dopravě

Hladina Labe na severu Čech letos sahá nejvýš za poslední roky, hlavně díky intenzivním srážkám. V předchozích letech bylo Labe pro větší lodě splavné jen několik dnů v roce, což většinu českých rejdařů, pokud zcela nezkrachovali, vyhnalo na kanály v západní Evropě. Aby v Labi bylo dost vody nejen letos, ale i v dalších letech, podepsal ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) česko-německou mezistátní dohodu o zajištění jeho splavnosti od Pardubic až do Hamburku. Má to tak být do roku 2030.