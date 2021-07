Vraťte nám starý most, vyzvalo hejtmanství v Hradci Králové magistrát. Železná konstrukce chátrá a hyzdí okolí

Hejtmanství v Hradci Králové v pátek vyzvalo magistrát, aby mu vrátil část historického mostu, který leží u řeky Orlice. Kraj ji městu daroval před třemi lety, když postavil most nový. Radnice chtěla konstrukci zachránit jako památku, ale nijak v tom nepokročila a most vyrobený v roce 1907 dál chátrá. To hejtmanství vadí a vyzvala proto vedení magistrátu, aby s revitalizací památky konečně začali, nebo ho vrátili.