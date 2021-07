Firma Blue Origin vynesla raketou New Shepard svého majitele Jeffa Bezose do vesmíru. Spolu s dalšími třemi účastníky letu si mohl miliardář a zakladatel Amazonu užívat několik minut v beztížném stavu a kochat se výhledem na planetu Zemi. Kamery natáčely novopečené astronauty jak dělají salta, hází si pingpongovým míčkem nebo chytají do pusy volně plující bonbóny.