Miliardář Jeff Bezos dosáhl hranice vesmíru v raketě New Shepard společnosti Blue Origin

Raketa New Shepard společnosti Blue Origin úspěšně vynesla modul s nejbohatším mužem světa Jeffem Bezosem a třemi dalšími vesmírnými turisty k hranici vesmíru. Nosná raketa i modul s posádkou po několika minutách bezpečně přistály. Bezos následoval svého konkurenta v rodící se lukrativní vesmírné turistice Richarda Bransona, který se v raketoplánu VSS Unity své společnosti Virgin Galactic podíval k hranici vesmíru 11. července. V obou případech se jednalo o suborbitální lety, to znamená, že VSS Unity ani modul RSS New Step nedosáhly oběžné dráhy kolem Země.