S útlumem těžby řeší Moravskoslezský kraj i to, co s opuštěnými důlními areály bude. Jednou takovou lokalitou je důl Staříč v okrese Frýdek-Místek. Zatím je v plánu jeho úplná likvidace, nicméně podle kraje by bylo přínosnější jej nadále využívat pro jiné účely. Například podle návrhu Vysoké školy báňské by zde mohla být geologická laboratoř.