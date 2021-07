Slavná chata po Bohumilu Hrabalovi ve středočeské obci Kersko je na prodej. Stavení, jehož okolí inspirovalo autora v knize Slavnosti sněženek, je k mání za necelých dvanáct milionů korun. Do situace se ale nyní vložilo ministerstvo kultury. To zvažuje, že by objekt, který není kulturní památkou, koupilo.