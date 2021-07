Neobvyklou výstavu nazvanou „Leda/Že“ mohou od středy navštívit turisté v třebíčské zámecké ledovně. Čtrnáct výtvarníků úmyslně pracuje s vlivem nízké teploty a velké vlhkosti na své exponáty. To, že by tamní podmínky mohly jejich vystavená díla nenávratně poznamenat, jim nevadí. Někteří umělci na to dokonce spoléhají.