Trojúhelník, lékárnička, dohuštěné pneumatiky. Spousta Čechů podceňuje přípravu auta na dovolenou

Jen o prvním červencovém víkendu vyrazilo do Chorvatska na dovolenou téměř 70 tisíc Čechů. Další se na cestu k moři chystají v následujících dnech. Před každou takovou dlouhou cestou je potřeba připravit nejen samotné auto, ale také posádku. Jinak totiž zbytečně dochází ke stresovým situacím, nehodám nebo poruchám. Navíc je potřeba dodržet pravidla povinné výbavy vozidla, která nemusí mít každá země stejná. Na co se před odjezdem zaměřit a co všechno v autě mít, zjišťovala redaktorka ČT Lada Kolovratová.