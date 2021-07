Ázerbájdžánské úřady vyšetřují, co stálo za nedělním výbuchem v Kaspickém moři. Podle turecké agentury Anadolu mohlo dojít k explozi tankeru, tato teorie však zůstává nepodložená. Ázerbájdžánská těžební firma odmítá i to, že by výbuch zavinila těžba nebo havárie ropné plošiny. Podle těžařů se jednalo o erupci bahenní sopky. Toto vysvětlení je nejpravděpodobnější i podle geofyzika Petra Brože z české Akademie věd.