Stavbaři na Semilsku uzavřeli frekventovaný most na silnici druhé třídy v Poniklé. Přes ten se auta i kamiony obvykle připojují na hlavní silnici z Jilemnice do Rokytnice nad Jizerou. Kromě dopravních komplikací práce na mostě rozčiluje také místní. Ti by chtěli historickou stavbu zachovat.