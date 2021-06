Národní muzeum připravilo putovní výstavy pro lidi, kteří se jen obtížně dostanou do jeho pražských budov. Jedná se o výstavy o událostech i osobnostech historie, které muzeum přiveze přímo do domovů pro seniory. Jako první se do projektu přihlásil Domov Pod Kavčí skálou ve středočeských Říčanech.