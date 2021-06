Na pražském okruhu po jedenácti letech provozu začínají největší opravy tunelů na obou stranách údolí Vltavy. Od sobotní noci se v nich mění a renovují technologie. Po několik víkendů, tedy od pátku do neděle, bude průjezdný vždy jen jeden tubus. V sobotu mají práce probíhat jen v noci a vážnější komplikace to zatím nečiní. Ty by mohly nastat během prázdnin.