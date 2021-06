Obyčejná stodola, rodinný domek anebo prvorepubliková vila Primavesi v centru Olomouce –⁠ to jsou místa, která se mohou stát součástí databáze nové Filmové kanceláře Olomouckého kraje. Ta vytváří seznam lokací, řemeslníků nebo služeb, které by nabídla filmovým štábům, jež se tím snaží přilákat do regionu. Do rejstříku se mnohou přihlásit nemovitosti i lidé napříč krajem.