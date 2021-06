Letní vedra můžou snadno přivodit zdravotní komplikace lidem, kteří pracují převážně venku. Třeba energetikům, kteří provádějí montážní činnosti. Bývají často i hodiny pod přímým sluncem, například na sloupech elektrického vedení. I proto ve středu prošli výcvikem, kde se učili co dělat, pokud by některý z nich upadl při výškové práci do bezvědomí.