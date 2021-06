Zmírněná protipandemická opatření i počasí jsou příznivé, a v Česku se proto naplno rozběhnout letošní vodácká sezóna. Lidí by navíc by mělo být letos na řekách více než obvykle, podle půjčoven plavidel to způsobil menší zájem o cesty do zahraničí. Na řekách se přitom najdou úseky, které mohou být pro rekreační vodáky nebezpečné - a tak je na místě obezřetnost.