Na farmě v Kadani pěstují rajčata s využitím skleníkových plynů, konkrétně díky teplu z hnedouhelné elektrárny v Tušimicích. Ta dokáže skleníky pro pěstování rajčat vyhřát až na 25 stupňů Celsia. Jedná se o teplo, které by za normálních okolností uniklo komínem do ovzduší. Elektrárna do skleníků dodává i potřebný oxid uhličitý.